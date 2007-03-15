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31/05/17
ACHERONTAS
Amarta (Formulas of Reptilian Unification II)

02/06/17
PRIMAL FEAR
Angels Of Mercy - Live In Germany

02/06/17
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Life is Good

02/06/17
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One Foot in the Grave

02/06/17
FOGALORD
Masters of War

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09/06/17
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Will of the Strong

09/06/17
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The Optimist

09/06/17
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Trouble Maker

09/06/17
REBELLIOUS SPIRIT
New Horizons

CONCERTI

27/05/17
HEAVENFALL + NETHER NOVA
DECIBEL CLUB - MAGENTA (MI)

27/05/17
SAN METALLO FEST (day 2)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

27/05/17
NECRODEATH + guests
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

31/05/17
SORDAL
COHEN - VERONA

01/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
CIRCOLO SUPERNOVA - SUORO SUL TRASIMENO (PG)

01/06/17
KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO

02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

02/06/17
I AM MORBID + NECROPHAGIA + HELSOTT + DE PROFUNDIS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

02/06/17
WHITE SKULL + TEODASIA + OTHERS
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)
TEN: nuovo brano ascoltabile in streaming
27/05/2017 - 13:51 (37 letture)

RECENSIONI
75
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11/01/2017
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Circolo Colony, Brescia - 27/02/2015
20/02/2015
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A ROTTEN BRUTAL NIGHT: HIDEOUS DIVINITY + MODUS DELICTI + MINDFUL OF PRIPYAT + CARNALITY
Blue Rose Saloon, Bresso, 15/02/2015
27/01/2015
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CHITARRA: TECNICA, MANUTENZIONE, ESERCIZI
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21/12/2014
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07/09/2014
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08/11/2011
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TENACIOUS D
Quando il Rock va al Cinema
 
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