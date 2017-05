INCANTATION: ad agosto il nuovo disco, ecco un breve teaser

27/05/2017 - 13:58 (103 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 5 Pochi secondi di pura goduria!! La copertina è stratosferica..batte pure quella del penultimo disco 4 Bene, non aspettavo altro. 3 A posto. La penso esattamente come Enry e Lisa. 2 Notizia a dir poco meravigliosa! Pure io lo prendo a scatola chiusa, grandissimi, forse loro possono tener testa all'ultimo degli Immolation, che annata per il death! 1 Qui per me si va a scatola chiusa, lo ordino sulla fiducia.