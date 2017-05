Non so, mi sa che anche sta volta non andremo lontano...pensavo che coi primal fear al songwriting la situazione migliorasse, invece siamo sempre sul "carino", strumentali ottime, ma si è sempre in attesa di linee melodiche vincenti, di un ritornello che spacchi tutto e trascini la canzone, ma dopo 3 minuti capisci che non arriverà mai...si, carina