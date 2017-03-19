NAD SYLVAN: online un altro brano

31/05/17
ACHERONTAS
Amarta (Formulas of Reptilian Unification II)
02/06/17
PRIMAL FEAR
Angels Of Mercy - Live In Germany
02/06/17
FLOGGING MOLLY
Life is Good
02/06/17
TANKARD
One Foot in the Grave
02/06/17
FOGALORD
Masters of War
05/06/17
DESCEND INTO DESPAIR
Synaptic Veil
09/06/17
WHITE SKLL
Will of the Strong
09/06/17
ANATHEMA
The Optimist
09/06/17
RANCID
Trouble Maker
09/06/17
REBELLIOUS SPIRIT
New Horizons
27/05/17
HEAVENFALL + NETHER NOVA
DECIBEL CLUB - MAGENTA (MI)
27/05/17
SAN METALLO FEST (day 2)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)
27/05/17
NECRODEATH + guests
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
31/05/17
SORDAL
COHEN - VERONA
01/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
CIRCOLO SUPERNOVA - SUORO SUL TRASIMENO (PG)
01/06/17
KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO
02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
02/06/17
I AM MORBID + NECROPHAGIA + HELSOTT + DE PROFUNDIS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
02/06/17
WHITE SKULL + TEODASIA + OTHERS
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)
03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)