ADAGIO: il video del nuovo singolo 'Darkness Machine'

31/05/17
ACHERONTAS
Amarta (Formulas of Reptilian Unification II)
02/06/17
FOGALORD
Masters of War
02/06/17
PRIMAL FEAR
Angels Of Mercy - Live In Germany
02/06/17
TANKARD
One Foot in the Grave
02/06/17
FLOGGING MOLLY
Life is Good
05/06/17
DESCEND INTO DESPAIR
Synaptic Veil
09/06/17
RANCID
Trouble Maker
09/06/17
THE BLACK CAPES
All These Monsters
09/06/17
WHITE SKLL
Will of the Strong
09/06/17
ANATHEMA
The Optimist
31/05/17
SORDAL
COHEN - VERONA
01/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
CIRCOLO SUPERNOVA - SUORO SUL TRASIMENO (PG)
01/06/17
KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO
02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
02/06/17
I AM MORBID + NECROPHAGIA + HELSOTT + DE PROFUNDIS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
02/06/17
WHITE SKULL + TEODASIA + OTHERS
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)
03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)
03/06/17
ULVER
LABIRINTO DELLA MASONE - PARMA
03/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
03/06/17
IN.SI.DIA + SECRET RULE + OTHER
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)