ADAGIO: il video del nuovo singolo 'Darkness Machine'

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Amarta (Formulas of Reptilian Unification II)

02/06/17
FOGALORD
Masters of War

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09/06/17
ANATHEMA
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31/05/17
SORDAL
COHEN - VERONA

01/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
CIRCOLO SUPERNOVA - SUORO SUL TRASIMENO (PG)

01/06/17
KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO

02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

02/06/17
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REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

02/06/17
WHITE SKULL + TEODASIA + OTHERS
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)

03/06/17
ULVER
LABIRINTO DELLA MASONE - PARMA

03/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

03/06/17
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PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)
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30/05/2017 - 11:14 (37 letture)

RECENSIONI
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