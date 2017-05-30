VENDETTA (GER): ascolta la versione rimasterizzata di 'Brain Damage'

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30/05/2017 - 20:15 (71 letture)

Lemmy
Martedì 30 Maggio 2017, 20.40.54
2
Concordo con Lambruscore, caldamente consigliati per chi ne è sprovvisto, loro insieme ai connazionali Deathrow hanno saputo esprimere un thrash veramente di alta qualità.
LAMBRUSCORE
Martedì 30 Maggio 2017, 20.23.10
1
Disco che aveva già un'ottima produzione, comunque fa piacere che venga ristampato, per chi si era perso questo e anche il primo, 2 capolavori del thrash crucco.
RECENSIONI
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