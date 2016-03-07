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31/05/17
ACHERONTAS
Amarta (Formulas of Reptilian Unification II)

02/06/17
FOGALORD
Masters of War

02/06/17
PRIMAL FEAR
Angels Of Mercy - Live In Germany

02/06/17
TANKARD
One Foot in the Grave

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09/06/17
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09/06/17
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Will of the Strong

09/06/17
ANATHEMA
The Optimist

CONCERTI

31/05/17
SORDAL
COHEN - VERONA

01/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
CIRCOLO SUPERNOVA - SUORO SUL TRASIMENO (PG)

01/06/17
KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO

02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

02/06/17
I AM MORBID + NECROPHAGIA + HELSOTT + DE PROFUNDIS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

02/06/17
WHITE SKULL + TEODASIA + OTHERS
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)

03/06/17
ULVER
LABIRINTO DELLA MASONE - PARMA

03/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

03/06/17
IN.SI.DIA + SECRET RULE + OTHER
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)
METAL CHURCH: disponibile il video di 'Reset'
30/05/2017 - 20:45 (67 letture)

Silvia
Martedì 30 Maggio 2017, 23.59.21
2
Il pezzo e il batterista boh ma la voce di Mike sempre bella
Hard & heavy
Martedì 30 Maggio 2017, 21.23.01
1
capolavoro di album
RECENSIONI
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ARTICOLI
17/08/2016
Live Report
METAL CHURCH + SKANNERS + WHITE SKULL + BURNING BLACK
Phenomenon, Fontaneto d'Agogna (NO), 10/08/2016
 
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