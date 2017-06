FOO FIGHTERS: guarda il video di un nuovo brano

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 come sotto concordo con freedom ,soprattutto sulla rottura di balle. 3 Video bello, pezzo al solito parecchio annacquato ma godibile. Ad essere onesto mi hanno rotto le balle da un bel po', tipo dai tempi di One by One, l'ultimo loro album che ho comprato, però ogni tanto qualche bel brano riescono a tirarlo fuori. 2 Buon pezzo, video come sempre demenziale quanto basta. Speriamo in un album entro l'anno 1 con tutto il rispetto che ho per dave del quale sono fan mi chiedo non è che stiamo esagerando con questa mania (precoce) della senilità? Già il video all'ospizio lo hanno appena fatto i faith no more.