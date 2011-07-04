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TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
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IN.SI.DIA + SECRET RULE + OTHER
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)
FOO FIGHTERS: guarda il video di un nuovo brano
01/06/2017 - 15:33 (127 letture)

Daniele
Giovedì 1 Giugno 2017, 19.17.11
4
come sotto concordo con freedom ,soprattutto sulla rottura di balle.
freedom
Giovedì 1 Giugno 2017, 19.01.24
3
Video bello, pezzo al solito parecchio annacquato ma godibile. Ad essere onesto mi hanno rotto le balle da un bel po', tipo dai tempi di One by One, l'ultimo loro album che ho comprato, però ogni tanto qualche bel brano riescono a tirarlo fuori.
ricco96
Giovedì 1 Giugno 2017, 15.47.27
2
Buon pezzo, video come sempre demenziale quanto basta. Speriamo in un album entro l'anno
tino
Giovedì 1 Giugno 2017, 15.40.32
1
con tutto il rispetto che ho per dave del quale sono fan mi chiedo non è che stiamo esagerando con questa mania (precoce) della senilità? Già il video all'ospizio lo hanno appena fatto i faith no more.
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