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One Foot in the Grave

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Angels Of Mercy - Live In Germany

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02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

02/06/17
I AM MORBID + NECROPHAGIA + HELSOTT + DE PROFUNDIS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

02/06/17
WHITE SKULL + TEODASIA + OTHERS
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)

03/06/17
ULVER
LABIRINTO DELLA MASONE - PARMA

03/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

03/06/17
IN.SI.DIA + SECRET RULE + OTHER
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

03/06/17
.EVO FOR DENIS
ISOLA SUMMER ARENA - PARMA

04/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

05/06/17
THE DEAD DAISIES + HEADLESS + THE STONE GARDEN
DRUSO - RANICA (BG)
STEVEN WILSON: ascolta un nuovo brano
02/06/2017 - 07:35 (29 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
28/09/2015
Live Report
STEVEN WILSON
Auditorium della Conciliazione, Roma (RM) , 22/09/2015
10/07/2013
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STEVEN WILSON
Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli, Roma, 04/07/2013
 
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