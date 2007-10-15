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Angels Of Mercy - Live In Germany

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02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

02/06/17
I AM MORBID + NECROPHAGIA + HELSOTT + DE PROFUNDIS
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02/06/17
WHITE SKULL + TEODASIA + OTHERS
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)

03/06/17
ULVER
LABIRINTO DELLA MASONE - PARMA

03/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

03/06/17
IN.SI.DIA + SECRET RULE + OTHER
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

03/06/17
.EVO FOR DENIS
ISOLA SUMMER ARENA - PARMA

04/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

05/06/17
THE DEAD DAISIES + HEADLESS + THE STONE GARDEN
DRUSO - RANICA (BG)
PRIMAL FEAR: online il video live di ''Rulebreaker''
02/06/2017 - 14:33 (10 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
01/12/2007
Live Report
U.D.O. + PRIMAL FEAR
Alcatraz, Milano, 15/10/2007
 
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