VUUR: ascolta il primo singolo

Dovrei ascoltarla più volte per capirci qualcosa in più. Di primo acchito non mi fa gridare al miracolo, ma non mi dispiace neppure. Mi piace soprattutto il fatto che non ci siano orchestrazioni e che sia un progetto più "heavy", ormai la voce femminile associata all'orchestra sta diventando una moda. L'unica cosa su cui mi sbilancio è che mi ero aspettata che prendessero una nuova seconda voce o che una voce sola avrebbe fatto sembrare che mancasse qualcosa. Invece direi che la voce di Anneke basta e avanza; se tutti i brani sono di questo tipo possono anche fare a meno della seconda voce, e di certo della Bovio che, bella voce, per carità, ma sarebbe stata spudoratamente eclissata dalla personalità della Van Giersbergen (che peraltro qui mi piace un casino).