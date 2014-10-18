WEDNESDAY 13: ecco il video di 'Condolences'

02/06/17
FLOGGING MOLLY
Life is Good
02/06/17
TANKARD
One Foot in the Grave
02/06/17
PRIMAL FEAR
Angels Of Mercy - Live In Germany
02/06/17
FOGALORD
Masters of War
05/06/17
DESCEND INTO DESPAIR
Synaptic Veil
09/06/17
THE BLACK CAPES
All These Monsters
09/06/17
RANCID
Trouble Maker
09/06/17
WHITE SKLL
Will of the Strong
09/06/17
ANATHEMA
The Optimist
09/06/17
TRIUMVIR FOUL
Spiritual Bloodshed
02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
02/06/17
I AM MORBID + NECROPHAGIA + HELSOTT + DE PROFUNDIS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
02/06/17
WHITE SKULL + TEODASIA + OTHERS
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)
03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)
03/06/17
ULVER
LABIRINTO DELLA MASONE - PARMA
03/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
03/06/17
IN.SI.DIA + SECRET RULE + OTHER
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)
03/06/17
.EVO FOR DENIS
ISOLA SUMMER ARENA - PARMA
04/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)
05/06/17
THE DEAD DAISIES + HEADLESS + THE STONE GARDEN
DRUSO - RANICA (BG)