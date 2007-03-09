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02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
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02/06/17
I AM MORBID + NECROPHAGIA + HELSOTT + DE PROFUNDIS
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03/06/17
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03/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
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03/06/17
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PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

03/06/17
.EVO FOR DENIS
ISOLA SUMMER ARENA - PARMA

04/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

05/06/17
THE DEAD DAISIES + HEADLESS + THE STONE GARDEN
DRUSO - RANICA (BG)
STONE SOUR: ascolta il brano 'Taipei Person/Allah Tea'
02/06/2017 - 18:45 (17 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
17/06/2013
Live Report
STONE SOUR + KARNIVOOL
Estragon, Bologna, 12/06/2013
9/03/07
Intervista
STONE SOUR
Parla Shawn Economaki
 
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