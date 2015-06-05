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03/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
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03/06/17
IN.SI.DIA + SECRET RULE + OTHER
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

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04/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
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SOLSTAFIR: disponibile il video di 'Silfur-Refur'
02/06/2017 - 18:50 (22 letture)

ocram
Venerdì 2 Giugno 2017, 19.09.18
2
bel video, bel pezzo e bellissimo album. Dite quel che volete ma non mi farete cambiare idea! Grandi Solstafir!
Thrash Till' Death
Venerdì 2 Giugno 2017, 19.03.53
1
Bel pezzo, bravi i miei islandesi!
RECENSIONI
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