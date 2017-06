METALLIZED: da oggi anche su Spotify, ascolta le nostre playlist!

05/06/2017 - 10:58 (731 letture)



Discutine con noi sul FORUM Metallized 20 Pollice verso, per quanto mi riguarda... 19 Ma soprattutto se non battono sul fustino del Dixan, perché la produzione è TUTTO! 18 (Angus taci non nominare i miti invano) Linkincos? Se non ruttano e scoreggiano sbattendo gli strumenti a terra non sono musica(Angus taci non nominare i miti invano) 17 sei giurassico. 16 Scatola chiusa* 15 @d.r.i.: hai preso a scatola anche l'ultimo dei Linkin Park? 14 d.r.i. aborra lo streaming, più che altro che non ho giga sul cellulare aziendale e non posso cambiare abbonamento e non ho voglia di andare in giro con due cell. Poi tanto li prendo originali (io) mica come voi barboni 13 @Michele: d'accordo con Michele. Non avendo disponibilità economiche che mi permettono di acquistare tutto ciò che esce, grazie a Spotify riesco a fare un'accurata "selezione". Rimango dell'idea che se uno vuole acquistare la sua copia fisica dell'opera, lo fà, e supporta l'artista (nel suo piccolo) col merchandising e/o con la propria presenza ad un concerto. 12 E cmq bravi metallized, grande iniziativa... io vi seguirò alla grande. 11 Senza fare pubblicità, comunque se non mi sbaglio, è uno dei pochissimi esempi vincenti di grossa piattaforma online europea, sperando che continui così... 10 @d.r.i. : Senza voler fare pubblicità a spotify in sé ... comunque è una valida occasione per scoprire un sacco di musica .. e puoi anche fare un account free! 9 comunque figatissima, bravi ragazzi. mi piacete sempre più. D.R.I. investi quattro cazzo di soldi ed iscriviti!comunque figatissima, bravi ragazzi. mi piacete sempre più. 8 Gran bella idea 7 Basta che non fate scegliere a Vulgar. 6 Azz, e qua scatta il following compulsivo 5 Azz, e qua scatta il following compulsivo 4 Bell'idea! 3 FEDELI ALLA LINEA, GRANDI RAGAZZI! 2 Ottimo...bella iniziativa! Seguirò costantemente le novità sulla piattaforma. Avanti così Metallized! 1 Sebbene non abbia spotify dico ottima idea, bravi! In bocca al lupo per tutto!!!