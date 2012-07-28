TANKARD: online il lyric video di ''Syrian Nightmare''

09/06/17
TRIUMVIR FOUL
Spiritual Bloodshed
09/06/17
RANCID
Trouble Maker
09/06/17
THE BLACK CAPES
All These Monsters
09/06/17
ANATHEMA
The Optimist
09/06/17
WHITE SKLL
Will of the Strong
09/06/17
REBELLIOUS SPIRIT
New Horizons
16/06/17
WIZARD
Fallen Kings
16/06/17
ORANJEBOOM
Here Comes the Boom
19/06/17
VEINS
Innocence
20/06/17
ONRYO
Muto
07/06/17
RHAPSODY + EPICA + LABYRINTH
ALCATRAZ - MILANO
08/06/17
SLAYER + SADIST
ALCATRAZ - MILANO
09/06/17
ZHRINE + IMAGO MORTIS + COMANDO PRAETORIO
DAEVACIAN - BRUINO (TO)
10/06/17
SINNERS MILITIA FEST
SINNERS REUNION PUB - MANTOVA
10/06/17
EXTINCTION + DARK PASSAGE + NECROCOMMAND + SAIL AWAY
DAEVACIAN - BRUINO (TO)
11/06/17
BLOOD IN GERENZANO
CAMPO SPORTIVO - GERENZANO (MI)
15/06/17
AIRBOURNE + FAKE IDOLS
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
15/06/17
RAVEN + HIRAX + KILL RITUAL
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
16/06/17
RAVEN + HIRAX + KILL RITUAL
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)
17/06/17
STRAEVIL FEST (day 1)
AREA FESTE - BORGOSATOLLO (BS)