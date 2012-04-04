UNISONIC: disponibile il live video di ''Unisonic''

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09/06/17
ZHRINE + IMAGO MORTIS + COMANDO PRAETORIO
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

10/06/17
SINNERS MILITIA FEST
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10/06/17
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DAEVACIAN - BRUINO (TO)

11/06/17
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15/06/17
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15/06/17
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16/06/17
RAVEN + HIRAX + KILL RITUAL
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17/06/17
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17/06/17
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09/06/2017 - 16:16 (50 letture)

RECENSIONI
82
ARTICOLI
12/10/2014
Live Report
EDGUY + UNISONIC + STARCHILD
Live Club, Trezzo sull’Adda (MI), 07/10/2014
08/08/2014
Intervista
UNISONIC
Ritorno alle origini
04/04/2012
Intervista
UNISONIC
Unison? Sonic? Unisonic!
 
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LEPROUS: ufficializzata la nuova line-up
 
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