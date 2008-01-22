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DAEVACIAN - BRUINO (TO)

10/06/17
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EXTINCTION + DARK PASSAGE + NECROCOMMAND + SAIL AWAY
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

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BLOOD IN GERENZANO
CAMPO SPORTIVO - GERENZANO (MI)

15/06/17
AIRBOURNE + FAKE IDOLS
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

15/06/17
RAVEN + HIRAX + KILL RITUAL
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

16/06/17
RAVEN + HIRAX + KILL RITUAL
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

17/06/17
STRAEVIL FEST (day 1)
AREA FESTE - BORGOSATOLLO (BS)

17/06/17
VOLCANO ROCK FEST
LEGEND CLUB - MILANO

18/06/17
STRAEVIL FEST (day 2)
AREA FESTE - BORGOSATOLLO (BS)
ELUVEITIE: nuovo disco ad agosto
09/06/2017 - 19:50 (63 letture)

Enomis
Venerdì 9 Giugno 2017, 22.07.22
1
Speriamo che con un sound acustico innovino un po' e si distacchino dal loro classico stile. A me piacciono abbastanza, ma li trovo troppo poco inclini a sperimentare.
RECENSIONI
65
s.v.
58
55
77
75
ARTICOLI
09/11/2015
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EPICA + ELUVEITIE + SCAR SIMMETRY
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 04/11/2015
06/11/2014
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ELUVEITIE + ARKONA + SKALMOLD
New Age Club, Roncade (TV), 31/10/2014
23/09/2012
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SABATON + ELUVEITIE + WISDOM
Alcatraz, Milano, 19/09/2012
08/11/2011
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DARK TRANQUILLITY + ELUVEITIE + MERCENARY ed altri
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 03/11//2011
08/12/2010
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ELUVEITIE + SPELLBLAST + FUROR GALLICO
Mac2, Schio, 03/12/2010
22/01/2008
Intervista
ELUVEITIE
Parla Chrigel Glanzmann
 
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