VENOM INC.: disponibili i dettagli del debutto ed un video

09/06/2017 - 23:39 (57 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 Ma sono i Venom Inc o i Crematory senza tastiere? XD... È vergognoso. 1 Pezzo orribile. OR - RI - BI - LE.