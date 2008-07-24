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AREA FESTE - BORGOSATOLLO (BS)

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CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

21/06/17
BEYOND CREATION + VIRVUM + guests
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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SOLOMACELLO FEST (day 2)
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

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DARK TRANQUILLITY + guests TBA
SANTU JUANNE 2017 - THIESI (SS)
ICED EARTH: disponibile il lyric video di 'Clear The Way (December 13th, 1862)'
13/06/2017 - 17:33 (126 letture)

Cristiano Elros
Mercoledì 14 Giugno 2017, 0.03.16
2
Strano scegliere un brano di 9 minuti come singolo... In ogni caso sembra un bel pezzo, forse destinato a crescere con gli ascolti
lux chaos
Martedì 13 Giugno 2017, 18.25.21
1
Ad ora, la mia preferita!!!
RECENSIONI
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s.v.
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