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SANTU JUANNE 2017 - THIESI (SS)
GWAR: nuovo album in autunno
15/06/2017 - 18:57 (17 letture)

rik bay area thrash
Giovedì 15 Giugno 2017, 19.27.01
1
È incredibile il numero di band che già negli anni 80 realizzavano album imperterrite immettono sul mercato nuovi album noncuranti del trascorrere degli anni. Beh dai attendiamo fiduciosi ....
RECENSIONI
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