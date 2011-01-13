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23/06/17
STARSICK SYSTEM
Lies, Hopes & Other Stories

23/06/17
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07/07/17
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The Flame of Hate

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21/06/17
SOLOMACELLO FEST (day 1)
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

21/06/17
BEYOND CREATION + VIRVUM + guests
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

22/06/17
SOLOMACELLO FEST (day 2)
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

23/06/17
DARK TRANQUILLITY + guests TBA
SANTU JUANNE 2017 - THIESI (SS)

23/06/17
STARSICK SYSTEM + CANDIES FOR BREAKFAST
ROCK N ROLL CLUB - RHO (MI)

24/06/17
METAL COVENANT NIGHT
THE ROCKER PUB - BARZANA (BG)

24/06/17
BANDAY FESTIVAL
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

24/06/17
IN TORMENTATA QUIETE + BIRKENWALD
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/06/17
QUEENSRYCHE + METHODICA + GUESTS TBA
ZONA ROVERI - BOLOGNA

29/06/17
QUEENSRYCHE + METHODICA + GUESTS TBA
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
EXECRATION: nuovo brano ascoltabile in streaming
20/06/2017 - 23:44 (25 letture)

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