BENEATH: ascolta il brano 'Constellational Transformation'

23/06/17
STARSICK SYSTEM
Lies, Hopes & Other Stories
23/06/17
BREAKING LARSEN THEORY
Wasted Words
23/06/17
KAI HANSEN
Thank You Wacken
23/06/17
VILEMASS
Drilled by Bullets
23/06/17
SKELETHAL
Of the Dephts...
26/06/17
BEREFT OF LIGHT
Hoinar
30/06/17
HELFIR
The Human Defeat
30/06/17
STONE SOUR
Hydrograd
30/06/17
KAYLETH
Space Muffin - Rusty Edition
07/07/17
INVOCATION SPELLS
The Flame of Hate
21/06/17
SOLOMACELLO FEST (day 1)
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
21/06/17
BEYOND CREATION + VIRVUM + guests
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
22/06/17
SOLOMACELLO FEST (day 2)
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
23/06/17
DARK TRANQUILLITY + guests TBA
SANTU JUANNE 2017 - THIESI (SS)
23/06/17
STARSICK SYSTEM + CANDIES FOR BREAKFAST
ROCK N ROLL CLUB - RHO (MI)
24/06/17
METAL COVENANT NIGHT
THE ROCKER PUB - BARZANA (BG)
24/06/17
BANDAY FESTIVAL
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
24/06/17
IN TORMENTATA QUIETE + BIRKENWALD
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
28/06/17
QUEENSRYCHE + METHODICA + GUESTS TBA
ZONA ROVERI - BOLOGNA
29/06/17
QUEENSRYCHE + METHODICA + GUESTS TBA
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)