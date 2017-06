THE HAUNTED: disponibile il video del nuovo singolo

Il brano non è niente di nuovo o eccezionale ma in meno di tre minuti riassume completamente cosa significhi THRASH (chi ha detto Kreator) logico che fuori Anders e Dolving ,che erano le anime sperimentali del gruppo ,si abbia un ritorno all' ortodossia tanto cara al buon Jensen....Per la cronaca i Soilwork non son degni di portar gli strumenti a questi signori..3/5 sono la storia dello swedish death e scusate se è poco. Ripeto nulla di nuovo , tutto già sentito ma so chei miei soldi finiranno sopra questo disco.