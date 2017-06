EPICA: disponibile il video di ''The Solace System''

Canzone dal sound moderno, orecchiabile e con un bridge carino, ma per il resto è symphonic metal standard e generico. Dagli Epica mi aspetto cose più personali e originali, e onestamente non capisco come possano aver anche solo pensato di inserire in THP questa canzone solo decente al posto della stupenda "Ascension". Non capisco neppure perché sia stata scelta per promuovere l'EP, ma in un commento su Facebook gli Epica han confermato che uscirà almeno un altro singolo; in effetti c'è ancora tutta l'estate. Riguardo al video, non ho ben capito la trama, ma se non altro è qualcosa di nuovo per la band; tra l'altro è stato creato da un italiano. P.S. per chi non lo sapesse, l'EP che uscirà a settembre è composto da sei brani scartati da The Holographic Principle: The Solace System, Fight Your Demons, Wheel of Destiny, Architect of Light, Immortal Melancholy (standard version) e Decoded Poetry. Gli Epica han deciso di pubblicarli tutti in una volta per venire incontro ai fan, che così non si ritrovano sei bonus track sparse in altrettante versioni dell'album (com'è avvenuto invece per The Quantum Enigma); inoltre questo permette di dare risalto a tutti i brani, giacché quasi mai la stampa recensisce le bonus track (tenendo all'oscuro molti di brani pazzeschi come In All Conscience, Mirage of Verity e Memento). E poi così abbiamo la certezza che non verrà riciclato nulla per il prossimo album, che comunque arriverà nell'autunno 2019 se non addirittura nella primavera 2020, giacché in alcune interviste la band ha espresso il desiderio di prendersi una piccola pausa per trovare nuove idee.