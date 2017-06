TEN: disponibile il nuovo lyric video

24/06/2017 - 09:48 (116 letture)



Diego Trubia "Er Trucido" 4 Gary Hughes (grandissima voce alla Coverdale, malgrado il suo nome) e i suoi Ten hanno avuto il merito a metà anni '90 di tenere vivo il ricordo di un certo hard rock, ma dopo i primi 3 ho lasciato perdere. Breve ritorno di fiamma con Babylon (stupendo!) ma poi definitivamente abbandonati. Però questa canzone è proprio bella con i suoi rimandi a Thin Lizzy / Dare 3 Amati tantissimo fino a Babylon. Anche perché i primi 5 dischi sono tutti perfetti (per me The Robe é IL disco). Poi non mi hanno più preso...ho continuato a comprare tutte le loro uscite, ma più per affetto che per convinzione (pochi ascolti). Comprerò anche Gothica...ma la magia credo sia finita. 2 A me purtroppo non ha colpito moltissimo, li ho adorati ma da Stormwarning non riescono a proporre più qualcosa che per me vada oltre al carino...album con canzoni copia incolla veramente troppo troppo uniformi e simili per me...vedremo, l'album lo ascolterò sicuramente 1 Bello!!!!!!!!!!