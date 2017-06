ALTER BRIDGE: ecco il video di 'Cradle To The Grave'

Rob, Mark canta in un brano di Fortress. Scelta che non ho apprezzato, perché spezza col resto: avrebbe avuto più senso creare dei duetti veri e propri, magari studiando dei controcanti e delle armonizzazioni interessanti e non scontate. Secondo me il problema è che si sono buttati troppo sul radiofonico. Non che sia un difetto, ci mancherebbe! Però ad alcuni riesce e ad altri no. Secondo me, seguendo questa strada, hanno perso moltissimo in carica emotiva e profondità della musica, senza in compenso guadagnare in immediatezza. Per giunta molti brani puzzano fin troppo di già sentito, e indendo proprio per il genere Temo sia proprio il songwriting a essere stato poco ispirato, tanto nei testi quanto nella musica. Fortress e Blackbird sono un'altra cosa, ma pure ABIII! Come se non bastasse, Myles è peggiorato: fino a qualche anno fa era ottimo, ora è davvero troppo nasale! Il loro vero difetto è la lunghezza dei cd. Ne pubblicasssero uno di 45 minuti: 8-10 pezzi ne trarrebbero giovamento tutti; loro per primi. E poi, ma questa è una mia curiosità, se trovassero il modo di far cantare anche Mark Tremonti per me sarebbero realmente insuperabili Si concordo...sono esplosi commercialmente, amo i primi due e apprezzo i successivi due, ma l'ultimo album è na palla al cazzo clamorosa, non è brutto, ci mancherebbe, ma è noioso come la morte, sinceramente la formula ha un po stufato e se le canzoni non sono al top come songwriting è dura sostenere un disco intero senza sbadigli Uno dei brani migliori dell'ultimo album, che però a me continua a dire poco e niente.