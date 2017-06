CATTLE DECAPITATION: una data in Italia con in Broken Hope

26/06/2017 - 20:25 (100 letture)



13 euro per i soci Platinum e affiliati P2 (Maurizio Costanzo non può venire). Comunque grandi Cattle Decapitation. Magari 13 euro posso anche permettermeli. Monolith Of Inhumanity e The Harvest Floor mi sono piaciuti da morire (l'ultimo mi ha lasciato freddino invece) ma son troppo lontani dalla mia città! Grandissimi. Nota d'onore anche ai Broken Hope..band storica! Peccato si fermino sempre su ...ecchecà..