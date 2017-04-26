YE BANISHED PRIVATEERS: disponibile il video di ''Annabel''

30/06/17
STONE SOUR
Hydrograd
30/06/17
KAYLETH
Space Muffin - Rusty Edition
30/06/17
HELFIR
The Human Defeat
07/07/17
ECNEPHIAS
The Sad Wonder Of The Sun
07/07/17
SEER
Vol. III & IV: Cult of the Void
07/07/17
INVOCATION SPELLS
The Flame of Hate
07/07/17
RIVER BLACK
River Black
07/07/17
M.O.D.
Busted, Broke & American
07/07/17
BLISS OF FLESH
Empyrean
07/07/17
BLIND GUARDIAN
Live Beyond The Spheres
30/06/17
UNITED AS ONE FESTIVAL
KALEIDOS - POVIGLIO (RE)
30/06/17
SHAM 69 + ACID MUFFIN
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
01/07/17
JOHN MACALUSO & UNION RADIO + LAST FRONTIER + RED RIOT
THE DOME - BACOLI (NA)
01/07/17
SHAM 69 + ACID MUFFIN
BLUE ROSE SALOON - MILANO
01/07/17
DISSONANCE FESTIVAL (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
01/07/17
TRICK OR TREAT + LIONSOUL + SKELETOON
RONCOLA (BG)
01/07/17
SAIL AWAY
LILLIANES BEACH - LILLIANES (AO)
02/07/17
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL
MARKET SOUND - MILANO
02/07/17
SHAM 69 + ACID MUFFIN
TRAFFIC CLUB - ROMA
02/07/17
DISSONANCE FESTIVAL (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)