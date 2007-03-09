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ORION - ROMA
STONE SOUR: tutto il nuovo disco in streaming
01/07/2017 - 10:46 (56 letture)

freedom
Sabato 1 Luglio 2017, 16.55.34
1
Quasi peggio dei Foo Fighters. Tra l'altro Corey e Dave sono diventati le rockstar più insopportabili dell'ultimo decennio. Ovunque guardo trovo uno dei due...e basta! Comunque schifo di gruppo.
RECENSIONI
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17/06/2013
Live Report
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Estragon, Bologna, 12/06/2013
9/03/07
Intervista
STONE SOUR
Parla Shawn Economaki
 
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