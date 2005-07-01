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02/07/17
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TRAFFIC CLUB - ROMA

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05/07/17
ALTER BRIDGE + BLUES PILLS
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05/07/17
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06/07/17
ALTER BRIDGE + BLUES PILLS
FABRIQUE - MILANO

06/07/17
EDITORS + THE CULT
PISTOIA BLUES FESTIVAL - PISTOIA

10/07/17
AGNOSTIC FRONT
CSA BARAONDA - SEGRATE (MI)

11/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + NEITHER + THE LAST BREATH OF LIFE
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)
LIVID: online un nuovo brano
02/07/2017 - 16:21 (36 letture)

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