TEN: guarda il nuovo video

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07/07/17
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Live Beyond The Spheres

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07/07/17
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07/07/17
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21/07/17
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21/07/17
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03/07/17
SUICIDAL TENDENCIES
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05/07/17
ALTER BRIDGE + BLUES PILLS
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05/07/17
OBEY THE BRAVE + WRONG WAY TO DIE + ARMS LIKE ANCHORS
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06/07/17
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FABRIQUE - MILANO

06/07/17
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07/07/17
PERPETUAL FIRE + MYRIAD LIGHTS
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10/07/17
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11/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + NEITHER + THE LAST BREATH OF LIFE
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)

11/07/17
DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
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12/07/17
FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)
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03/07/2017 - 15:47 (46 letture)

RECENSIONI
75
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20/02/2015
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A ROTTEN BRUTAL NIGHT: HIDEOUS DIVINITY + MODUS DELICTI + MINDFUL OF PRIPYAT + CARNALITY
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27/01/2015
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08/11/2011
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TENACIOUS D
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