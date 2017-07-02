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07/07/17
BLISS OF FLESH
Empyrean

07/07/17
M.O.D.
Busted, Broke & American

07/07/17
INVOCATION SPELLS
The Flame of Hate

07/07/17
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Live Beyond The Spheres

07/07/17
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Vol. III & IV: Cult of the Void

07/07/17
RIVER BLACK
River Black

07/07/17
ECNEPHIAS
The Sad Wonder Of The Sun

14/07/17
FREIGHT TRAIN
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21/07/17
AS PARADISE FALLS
Digital Ritual

21/07/17
UNISONIC
Live in Wacken

CONCERTI

03/07/17
SUICIDAL TENDENCIES
CSOA Forte Prenestino - ROMA

05/07/17
ALTER BRIDGE + BLUES PILLS
ORION - ROMA

05/07/17
OBEY THE BRAVE + WRONG WAY TO DIE + ARMS LIKE ANCHORS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

06/07/17
ALTER BRIDGE + BLUES PILLS
FABRIQUE - MILANO

06/07/17
EDITORS + THE CULT
PISTOIA BLUES FESTIVAL - PISTOIA

07/07/17
PERPETUAL FIRE + MYRIAD LIGHTS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

10/07/17
AGNOSTIC FRONT
CSA BARAONDA - SEGRATE (MI)

11/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + NEITHER + THE LAST BREATH OF LIFE
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)

11/07/17
DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

12/07/17
FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)
BURY THE MACHINES: disponibile il video di Beneath My Wrath
03/07/2017 - 20:01 (20 letture)

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