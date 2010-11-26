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06/07/17
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FABRIQUE - MILANO

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PISTOIA BLUES FESTIVAL - PISTOIA

07/07/17
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THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

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11/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + NEITHER + THE LAST BREATH OF LIFE
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)

11/07/17
DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

11/07/17
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

12/07/17
FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)

12/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + guests TBA
SOUNDWAVE CLUB - PORTO SAN GIORGIO (FM)

12/07/17
DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
MONK - ROMA
ORPHANED LAND: titolo e data di pubblicazione del nuovo album
06/07/2017 - 15:52 (161 letture)

Sawyer
Giovedì 6 Luglio 2017, 21.44.51
5
Uno dei migliori gruppi dei nostri tempi!(Ad avercene come loro...)Ottima notizia!Grandi.
Beta
Giovedì 6 Luglio 2017, 18.38.45
4
Eh, questi son bravi già il titolo fa presagire qualcosa di molto buono
mikmar
Giovedì 6 Luglio 2017, 18.14.07
3
Bene bene, a questo punto non vedo l'ora di ascoltare un estratto da qualche nuovo brano
Fabio Yaaaaaaaahhhhhh
Giovedì 6 Luglio 2017, 18.10.43
2
Molto bene
Carmine (quello sobrio)
Giovedì 6 Luglio 2017, 17.16.00
1
Hype!
RECENSIONI
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85
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