KRYPTONITE: nuovo lyric video disponibile

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21/07/17
THE TANGENT
The Slow Rust Of Forgotten Machinery

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06/07/17
ALTER BRIDGE + BLUES PILLS
FABRIQUE - MILANO

06/07/17
EDITORS + THE CULT
PISTOIA BLUES FESTIVAL - PISTOIA

07/07/17
PERPETUAL FIRE + MYRIAD LIGHTS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

10/07/17
AGNOSTIC FRONT
CSA BARAONDA - SEGRATE (MI)

11/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + NEITHER + THE LAST BREATH OF LIFE
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)

11/07/17
DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

11/07/17
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

12/07/17
FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)

12/07/17
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SOUNDWAVE CLUB - PORTO SAN GIORGIO (FM)

12/07/17
DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
MONK - ROMA
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06/07/2017 - 19:56 (21 letture)

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