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07/07/17
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07/07/17
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10/07/17
AGNOSTIC FRONT
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11/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + NEITHER + THE LAST BREATH OF LIFE
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)

11/07/17
DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

11/07/17
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

12/07/17
FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)

12/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + guests TBA
SOUNDWAVE CLUB - PORTO SAN GIORGIO (FM)

12/07/17
DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
MONK - ROMA

13/07/17
DAVID & VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA)
CUEVA ROCK - CAGLIARI
DECAPITATED: nuovo brano ascoltabile in streaming
07/07/2017 - 00:36 (22 letture)

RECENSIONI
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GRAVEYARD (SPA) + BLACK OATH + DECAPITATED CHRIST
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12/11/2013
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CHILDREN OF BODOM + DECAPITATED + MEDEIA
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 08/11/2013
10/12/2012
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MESHUGGAH + DECAPITATED + C.B MURDOC
Alcatraz, Milano, 05/12/2012
10/09/2011
Intervista
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Ritorno col botto
26/05/2010
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Olden Live Club, Lonato Del Garda, 17/05/2010
 
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