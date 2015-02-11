TAU CROSS: online un altro brano

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Vol. III & IV: Cult of the Void

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The Sad Wonder Of The Sun

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Live in Wacken

21/07/17
THE TANGENT
The Slow Rust Of Forgotten Machinery

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07/07/17
PERPETUAL FIRE + MYRIAD LIGHTS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

07/07/17
GRAVE PARTY
AREA FESTE - GAGGIANO (MI)

10/07/17
AGNOSTIC FRONT
CSA BARAONDA - SEGRATE (MI)

11/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + NEITHER + THE LAST BREATH OF LIFE
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)

11/07/17
DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

11/07/17
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

12/07/17
FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)

12/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + guests TBA
SOUNDWAVE CLUB - PORTO SAN GIORGIO (FM)

12/07/17
DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
MONK - ROMA

13/07/17
DAVID & VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA)
CUEVA ROCK - CAGLIARI
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07/07/2017 - 01:02 (29 letture)

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