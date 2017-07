BLIND GUARDIAN: online il live video di ''The Ninth Wave''

07/07/2017 - 12:06 (154 letture)



21 @Painkiller, il tuo post l'avrei potuto scrivere io perché vale lo stesso x me. Aggiungo solo che dai video su Youtube si vede che la band suona alla grande, personalmente al mixaggio non avrei limato niente! 20 @Painkiller, il tuo post l'avrei potuto scrivere io perché vale lo stesso x me. Aggiungo solo che dai video su Youtube si vede che la band suona alla grande, personalmente al mixaggio non avrei limato niente! 19 Sono una delle mie band preferite, che però ultimamente su disco mi ha deluso, molto per la produzione impastata e poco Chiara, in parte per le trope orchestrazioni. Dal vivo questo problema non c'è e quindi riesco ad apprezzare moltissimo anche la produzione più recente. Per me Nightfall e Imaginations sono I loro capolavori, seguiti da Tales... Il disco dal vivo prende l'audio da diversi concerti, amalgamati come se fossero un unico concerto. Di fatto è più lungo di un concerto normale perchè la band non ha usato sempre la stessa scaletta ed alcuni brani cambiavano, quindi per i fans c'è l'opportunità di avere più brani di quanti normalmente suonavano ogni sera. Peccato, data la bella resa di video, che non abbiamo incluso anche il bluray/DVD. Aspetto a comprarlo, non si sa mai che ci ripensino ed esca una special edition... Di fatto è più lungo di un concerto normale perchè la band non ha usato sempre la stessa scaletta ed alcuni brani cambiavano, quindi per i fans c'è l'opportunità di avere più brani di quanti normalmente suonavano ogni sera. Peccato, data la bella resa di video, che non abbiamo incluso anche il bluray/DVD. Aspetto a comprarlo, non si sa mai che ci ripensino ed esca una special edition... 18 Du palle!!!!!!!!!!!!!! 17 Du palle!!!!!!!!!!!!!! 16 Ci sono versioni europee ma del tour 2016, non 2015, nel 2015 (anno da cui hanno preso il live) l'hanno suonata solo in america. Fonte: setlist.fm 15 Silvia, Immagination mi piace, solo che ritengo Somewhere far beyond superiore..Su Nightfall, non saprei..bellissimo nel suo genere, sarei ingiusta a non riconoscerlo...forse preferisco i primi album come Follow the blind e Tales, anche quello molto bello. 14 Comunque sul tubo ci sono delle versioni europee di Feanor, guarda come si vede Hansi in tensione, hahaha! Sa benissimo che noi la vogliamo ma a lui si bruciano le corde vocali . Comunque la interpreta in un modo incredibile, resta uno dei miei cantanti preferiti. Peccato che in questo album abbiano tagliato le spigolosita' e la ruvidezza della sua voce perche' secondo me sono la sua caratteristica piu' bella. Grande anche Andre' Luky magari!Comunque sul tubo ci sono delle versioni europee di Feanor, guarda come si vede Hansi in tensione, hahaha! Sa benissimo che noi la vogliamo ma a lui si bruciano le corde vocali. Comunque la interpreta in un modo incredibile, resta uno dei miei cantanti preferiti. Peccato che in questo album abbiano tagliato le spigolosita' e la ruvidezza della sua voce perche' secondo me sono la sua caratteristica piu' bella. Grande anche Andre' 13 D. e Silvia, i live che compongono il CD sono presi dal tour europeo, mentre The Curse of Feanor è stata suonata nel tour americano. Fatto sta che anche io avrei voluto magari un Blood Tears. 12 @Luky, si' si' x il video hanno addirittura fatto il collage di piu' date x un singolo pezzo ma l'audio non l'ho capito neppure io. Stanotte confronto le versioni. @D., si' anch'io aspettavo Curse of Feanor! E soprattutto mi chiedo perche' un live audio e non video (stessa cosa x i Primal Fear) 11 Al posto di Run for the Night volevo dire Guardian of the Blind, scusate. 10 Non lo so, i video al 100% sono presi da date diverse, gli audio non l'ho ancora capito, ma comparando la versione live in Roma e l'audio di questo video sembrano presi pari pari, a meno che non mi sbagli per la scarsa qualità delle registrazioni su YouTube, ma non penso che mettere un CIAO RAGAZZI alla fine del brano sia molto appropriato con spezzoni del concerto in Spagna, bo staremo a vedere se pubblicheranno le effettive location della tracklist (l'album l'ho sentito stamattina su spotify) 9 Mai piaciuta granchè sta canzone, quando è partita a Milano mi sono esaltato perché sono comunque i Blind, ma non mi dice molto. Comunque guardando la tracklist, devo dire che per chi ha i 3 live precedenti, il valore aggiunto di questa uscita non è altissimo. Sarebbe stato bello sentire pezzi come Miracle Machine, Curse of Feanor, Blood Tears, Run for the Night, che hanno suonato nel tour, ma purtroppo hanno deciso di non inserire nulla che non avessero suonato parecchie volte (il che non spiega comunque l'assenza di Miracle Machine). 8 "live apprezzo anche alcune cose che su disco non mi convincono" riferito ai lavori piu' recenti 7 . Lo sai a me da Tales a Nightfall piace tutto ma live apprezzo anche alcune cose che su disco non mi convincono. Ma come fa a non piacerti Imaginations From the Other Side? Capisco Nightfall in Middle Earth che non mi sembra possa rientrare nei tuoi gusti (peccato perche' x me e' un capolavoro!). @Luky, intendi tutto l'audio o solo alcuni pezzi? Perche' non ho capito se hanno fatto un collage o registrato un'intera data @Lisa, e' vero, piu' ti piacciono piu' apprezzi lo spettacolo ma molti concordano sul fatto che live abbiano una presa particolare. Lo sai a me da Tales a Nightfall piace tutto ma live apprezzo anche alcune cose che su disco non mi convincono. Ma come fa a non piacerti Imaginations From the Other Side? Capisco Nightfall in Middle Earth che non mi sembra possa rientrare nei tuoi gusti (peccato perche' x me e' un capolavoro!). @Luky, intendi tutto l'audio o solo alcuni pezzi? Perche' non ho capito se hanno fatto un collage o registrato un'intera data 6 E poi se sono la tua band preferita, allora sai che goduria!!! Io i loro ultimi lavori non l'ho ascoltati, però per la poca esperienza che ho, posso dire che Somewhere far beyond è uno dei migliori album, di questo genere, che ho sentito in vita mia, bo' a me piace molto. 5 Audio molto probabilmente preso dal concerto di Roma (alla fine della versione CD, Hansi dice Ciao ragazzi! e a una prima comparazione é uguale a una versione sul tubo appunto del concerto in Roma), sfortunatamente, a meno che non mi sbaglj e questo sia dal live in Milano, non sono riuscito a identificare nessuna traccia del concerto di Milano. The Ninth Wave è una di quelle canzoni che live perde la maestosità data dalle orchestrazioni su disco, ma che trova una nuova veste potente e piú diretta, un'ottima opener secondo me. 4 Dal vivo sono uno spettacolo fantastico che raccomando vivamente. X me è stata una grandissima emozione 3 @Gloomweaver Anche solo una Miracle Machine solo piano e Hansi dal vivo secondo me potrebbe essere da brividi in tutto il corpo! 2 @Gloomweaver, a me non piacciono gli ultimi lavori (nonostante li consideri uno dei miei gruppi preferiti di sempre) ma devo dire che live hanno un altro taglio che li rende molto piu' gradevoli alle mie orecchie, altrimenti mi fermo a Nightfall 1 Guardavo la tracklist dell'album e ho visto che da Beyond the Red Mirror ci sono The Ninth Wave, Prophecies, Twilight of the Gods... Ma solo a me piace The Throne?