VENOM INC: disponibile un nuovo brano

07/07/2017 - 15:14 (101 letture)



7 Lisa, infatti questi non sono i 'veri' venom, cioè quelli di cronos !!! Probabilmente ci saranno delle 'storie' che hanno portato a 'fondare' questi venom inc. da parte di mantas e abaddon e non potendo utilizzare il nome 'venom' hanno by passato il problema aggiungendoci l' 'inc' finale. Comunque l' ultimo venom from the very ... non è affatto malvagio e non sfigura troppo con i 'classici' storici. Lisa, e poi considera che Tu ascolti musica mooolto più 'efferata' della mia ed è possibile che alcune proposte che io posso apprezzare, per Te siano un po moscie .... 6 Ormai Rik la mia lista è senza fine, il mio negozio di fiducia è molto lento..tornando all'argomento Venom, io sono troppo legata ai vecchi album che questi neanche mi sembrano loro, sarà che l'assenza di Cronos si fa sentire..per me è così 5 Ciao Lisa, infatti ho scritto che si lascia ascoltare ... non farà la storia, però rispetto al trailer precedente non c'è paragone. Beh vedo che hai sempre la tua 'lunghissima' wish list da soddisfare ... io ho perso addirittura il conto, sigh .... 4 netto miglioramento come canzone rispetto a Dein Fleisch . 3 Tra l'altro 11 agosto esce pure il nuovo degli Incantation..perciò so già dove vanno i miei soldi!! 2 Oddio..a me non mi dice nulla, e sono una che moriva per i Venom!! Io l'album non lo compro, ho una lista di album nuovi da prendere che sinceramente mi interessano il doppio! 1 Anche se non entrerà a far parte della storia, questa song si lascia ascoltare. Nulla di nuovo ovviamente ma alneno una parvenza 'thrash' è presente. Vedremo e sentiremo ulteriori anticipazioni per avere una situazione un po più definita .....