      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

14/07/17
FREIGHT TRAIN
I

21/07/17
AS PARADISE FALLS
Digital Ritual

21/07/17
GALDERIA
Return of the Cosmic Men

21/07/17
NARNIA
Narnia

21/07/17
UNISONIC
Live in Wacken

21/07/17
MR. BIG
Defying Gravity

21/07/17
THE TANGENT
The Slow Rust Of Forgotten Machinery

21/07/17
WINTERSUN
The Forest Seasons

26/07/17
ADAGIO
Life

28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity

CONCERTI

10/07/17
AGNOSTIC FRONT
CSA BARAONDA - SEGRATE (MI)

11/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + NEITHER + THE LAST BREATH OF LIFE
BAHNHOF LIVE - MONTAGNANA (PD)

11/07/17
DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

11/07/17
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

12/07/17
FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)

12/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + guests TBA
SOUNDWAVE CLUB - PORTO SAN GIORGIO (FM)

12/07/17
DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
MONK - ROMA

13/07/17
DAVID & VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA)
CUEVA ROCK - CAGLIARI

15/07/17
VAL-ASSASSIN FEST
BIRRIFICIO TARTAVALLE - TACENO (LC)

21/07/17
RHAPSODY
FESTA DELL'UNICORNO - VINCI (FI)
BENEATH: online il nuovo lyric video
08/07/2017 - 00:34 (25 letture)

ARTICOLI
19/05/2011
Live Report
HATE ETERNAL + OBSCURA + BENEATH THE MASSACRE + DEFILED
Rock N' Roll Arena, Romagnano sesia (NO), 13/05/2011
 
ALTRE NOTIZIE
08/07/2017 - 00:34
BENEATH: online il nuovo lyric video
03/07/2017 - 20:01
BURY THE MACHINES: disponibile il video di Beneath My Wrath
21/06/2017 - 11:09
BENEATH: ascolta il brano 'Constellational Transformation'
23/04/2017 - 10:28
BENEATH: ad agosto il terzo disco, ecco i dettagli
22/09/2016 - 15:43
RAVENCULT: ascolta Beneath the Relics of Old
30/08/2015 - 12:07
BENEATH THE STORM: disponibile il nuovo video
05/05/2015 - 18:20
PARADISE LOST: il video ufficiale del brano 'Beneath Broken Earth'
10/11/2014 - 09:22
SEVEN AGAINST: ascolta l'intero 'Beneath The Shell'
28/04/2014 - 23:50
BENEATH: nuovo album in streaming
21/03/2014 - 20:12
BENEATH: diffuso il lyric video di ''Chalice''
ULTIME NOTIZIE
08/07/2017 - 00:32
RIVER BLACK: tutto il disco di debutto in streaming
08/07/2017 - 00:31
BRUJERIA: una data in Italia nel mese di agosto
08/07/2017 - 00:28
DAWN OF DISEASE: disponibile il video di 'Akephalos'
08/07/2017 - 00:26
HELL IN THE CLUB: ascolta un nuovo brano
07/07/2017 - 18:51
END OF GREEN: nuovo lyric video online
07/07/2017 - 18:37
WESTMOOR: il video di 'The Storm'
07/07/2017 - 15:14
VENOM INC: disponibile un nuovo brano
07/07/2017 - 15:09
RINGS OF SATURN: ascolta un nuovo brano
07/07/2017 - 15:05
PARADISE LOST: guarda il lyric video di un nuovo brano
07/07/2017 - 12:18
ADIMIRON: online il singolo 'The Sentinel'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     