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11/07/17
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11/07/17
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12/07/17
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12/07/17
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12/07/17
DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
MONK - ROMA

13/07/17
DAVID & VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA)
CUEVA ROCK - CAGLIARI

15/07/17
VAL-ASSASSIN FEST
BIRRIFICIO TARTAVALLE - TACENO (LC)

21/07/17
RHAPSODY
FESTA DELL'UNICORNO - VINCI (FI)
LOVIATAR: disponibile un altro lyric video
09/07/2017 - 10:12 (42 letture)

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