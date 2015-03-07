BELPHEGOR: ecco la copertina di 'Totenritual'

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metaller nel cuore
Martedì 11 Luglio 2017, 18.57.31
2
Copertina nettamente migliore rispetto alle altre, davvero inguardabili. Totenkult non mi era dispiaciuta e anche in live ha spaccato, spero in un disco migliore di Conjuring the dead magari con una ripresa delle atmosfere black
max
Martedì 11 Luglio 2017, 18.49.56
1
questi si che spaccano!! er tru stavolta hai fatto bingo!! lalbum e' da prendere di corsa!!! come tutti!! solo dall artwork !!......si capisce!! inchinatevi!! inchinatevi!! qui si fa sul serio! stay strong !! stay away from fuckgooood!! ever!!
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