SATYRICON: svelati i primi dettagli del nuovo disco

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12/07/2017 - 17:49 (160 letture)

d.r.i.
Mercoledì 12 Luglio 2017, 18.45.09
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Ottima cover, speriamo bene. P.s. satyricon non satyricomn. Autocorrettori del kazz
RECENSIONI
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ARTICOLI
19/10/2006
Intervista
SATYRICON
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17/03/2003
Live Report
SATYRICON + KHOLD
New Age, Roncade (TV), 14/03/2003
 
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