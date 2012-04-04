      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
L'artwork del live
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

14/07/17
FREIGHT TRAIN
I

21/07/17
UNISONIC
Live in Wacken

21/07/17
MR. BIG
Defying Gravity

21/07/17
AS PARADISE FALLS
Digital Ritual

21/07/17
THE TANGENT
The Slow Rust Of Forgotten Machinery

21/07/17
NARNIA
Narnia

21/07/17
WINTERSUN
The Forest Seasons

21/07/17
GALDERIA
Return of the Cosmic Men

26/07/17
ADAGIO
Life

28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity

CONCERTI

12/07/17
FLOGGING MOLLY + UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA - SESTRI LEVANTE (GE)

12/07/17
DEEZ NUTS + FIRST BLOOD + guests TBA
SOUNDWAVE CLUB - PORTO SAN GIORGIO (FM)

12/07/17
DAVID E VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA) + ROME IN MONOCHROME
MONK - ROMA

13/07/17
DAVID & VINCENT CAVANAGH (ANATHEMA)
CUEVA ROCK - CAGLIARI

14/07/17
ALCHIMIA + NEBULAE
CELLAR THEORY - NAPOLI

15/07/17
VAL-ASSASSIN FEST
BIRRIFICIO TARTAVALLE - TACENO (LC)

21/07/17
RHAPSODY
FESTA DELL'UNICORNO - VINCI (FI)

22/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 1)
PARCO PALA BRESCIA - BRESCIA

22/07/17
DREAM ROCK EVENT
SAN PANCRAZIO SALENTINO - BRINDISI

22/07/17
WINTERAGE
TEATRO BOTTO - SAVIGNONE (GE)
UNISONIC: online un altro estratto dal nuovo live
12/07/2017 - 18:03 (66 letture)

lele
Mercoledì 12 Luglio 2017, 19.52.47
1
kiske numero uno stop
RECENSIONI
82
ARTICOLI
12/10/2014
Live Report
EDGUY + UNISONIC + STARCHILD
Live Club, Trezzo sull’Adda (MI), 07/10/2014
08/08/2014
Intervista
UNISONIC
Ritorno alle origini
04/04/2012
Intervista
UNISONIC
Unison? Sonic? Unisonic!
 
ALTRE NOTIZIE
12/07/2017 - 18:03
UNISONIC: online un altro estratto dal nuovo live
21/06/2017 - 16:40
UNISONIC: la tracklist di 'Live in Wacken'
09/06/2017 - 16:16
UNISONIC: disponibile il live video di ''Unisonic''
10/08/2014 - 18:00
UNISONIC: disponibile il dietro le quinte dell'ultimo video
09/07/2014 - 14:04
UNISONIC: ecco un nuovo video
27/05/2014 - 11:53
UNISONIC: annunciata l'uscita del nuovo disco
23/05/2014 - 13:45
UNISONIC: online lyric video di una nuova traccia
15/05/2014 - 14:09
UNISONIC: saranno di spalla agli Edguy nel nuovo tour
09/05/2014 - 23:17
UNISONIC: online i samples di due nuovi brani
17/04/2014 - 13:52
UNISONIC: rivelato l'atwork del nuovo ep in uscita a maggio
ULTIME NOTIZIE
12/07/2017 - 22:42
L.A. GUNS: svelata la tracklist edl primo singolo del nuovo disco
12/07/2017 - 22:34
DRUDKH: ascolta un brano dal nuovo split EP
12/07/2017 - 19:26
INCANTATION: ecco il video di 'Messiah Nostrum'
12/07/2017 - 18:11
GALDERIA: disponibile il lyric video del brano 'High Up In The Air'
12/07/2017 - 17:57
MARTY FRIEDMAN: ascolta un altro brano dal nuovo disco
12/07/2017 - 17:55
COMEBACK KID: guarda il nuovo video
12/07/2017 - 17:49
SATYRICON: svelati i primi dettagli del nuovo disco
12/07/2017 - 14:53
DESECRESY: online un nuovo brano
12/07/2017 - 14:39
STRATOVARIUS: concerto speciale il 22 ottobre a Milano
12/07/2017 - 14:28
FALL HAS COME: firmano per la Sliptrick Records, album in autunno
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     