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ARCH ENEMY: ascolta la cover degli Skitslickers
13/07/2017 - 15:38 (88 letture)

d.r.i.
Giovedì 13 Luglio 2017, 19.52.17
3
Associare i sum41 ad un certo genere di musica è un pesante insulto
Fabio Yaaaaaaaahhhhhh
Giovedì 13 Luglio 2017, 18.58.49
2
A livello di minutaggio mi ricordano i Sum 41
LAMBRUSCORE
Giovedì 13 Luglio 2017, 15.55.07
1
Noti anche come Shitlickers...che poi è la stessa cosa, ahah, non credo che per loro sia un problema fare cover punk , fanno bene, per far conoscere un po' la vecchia scena svedese.
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