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The Slow Rust Of Forgotten Machinery

21/07/17
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14/07/17
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15/07/17
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22/07/17
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23/07/17
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25/07/17
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IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA

26/07/17
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28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
EDGUY: online il lyric video di un nuovo brano
14/07/2017 - 16:49 (61 letture)

Radamanthis
Venerdì 14 Luglio 2017, 18.32.40
1
Un pò meglio dell'altra ma ovviamente inferiore al resto del disco (essendo un best of tra l'altro). Sa anche questa di scarto da qualche album qua e là...
RECENSIONI
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Live Club, Trezzo sull’Adda (MI), 07/10/2014
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15/10/2011
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EDGUY + KOTTAK
Alcatraz, Milano, 10/10/2011
29/08/2011
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Quattro chiacchiere con Jens Ludwig
 
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