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MARILYN MANSON + GUEST
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MASTERPLAN: ascolta la cover di 'Escalation 666'
14/07/2017 - 17:39 (39 letture)

Painkiller
Venerdì 14 Luglio 2017, 19.56.59
2
Questo disco dovrebbe essere vietato per legge. Vergogna.
Radamanthis
Venerdì 14 Luglio 2017, 18.30.30
1
Inutile come The chance ma almeno ascoltabile a differenza della precedente.Come Kiske anche Deris è ben altra cosa. Ma Roland, andare al mare questa estate al posto di cagar fuori sta cagata no?
RECENSIONI
s.v.
74
72
85
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