      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
L'artwork del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/07/17
THE TANGENT
The Slow Rust Of Forgotten Machinery

21/07/17
WINTERSUN
The Forest Seasons

21/07/17
NARNIA
Narnia

21/07/17
AS PARADISE FALLS
Digital Ritual

21/07/17
MR. BIG
Defying Gravity

21/07/17
GALDERIA
Return of the Cosmic Men

21/07/17
UNISONIC
Live in Wacken

26/07/17
ADAGIO
Life

28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity

28/07/17
NEXUL
Paradigm of Chaos

CONCERTI

15/07/17
VAL-ASSASSIN FEST
BIRRIFICIO TARTAVALLE - TACENO (LC)

21/07/17
RHAPSODY
FESTA DELL'UNICORNO - VINCI (FI)

22/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 1)
PARCO PALA BRESCIA - BRESCIA

22/07/17
DREAM ROCK EVENT
SAN PANCRAZIO SALENTINO - BRINDISI

22/07/17
WINTERAGE
TEATRO BOTTO - SAVIGNONE (GE)

23/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 2)
PARCO PALA BRESCIA - BRESCIA

25/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA

26/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

29/07/17
VENOM INC + GUEST TBA
BARDANERIS - THIESI (SS)
AVENGED SEVENFOLD: ascolta il nuovo brano 'Dose'
15/07/2017 - 09:04 (21 letture)

RECENSIONI
65
89
87
70
ARTICOLI
24/06/2014
Live Report
AVENGED SEVENFOLD
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 19/06/2014
28/11/2013
Live Report
AVENGED SEVENFOLD + FIVE FINGER DEATH PUNCH + AVATAR
Mediolanum Forum, Assago (MI), 23/11/2013
 
ALTRE NOTIZIE
15/07/2017 - 09:04
AVENGED SEVENFOLD: ascolta il nuovo brano 'Dose'
27/04/2017 - 20:01
AVENGED SEVENFOLD: ecco il video di 'God Damn'
08/03/2017 - 11:42
AVENGED SEVENFOLD: le modalità di rimborso per la data di Milano
21/02/2017 - 12:50
AVENGED SEVENFOLD: annullato il concerto di questa sera
13/10/2016 - 20:01
AVENGED SEVENFOLD: online il nuovo singolo
09/08/2016 - 19:32
AVENGED SEVENFOLD: a febbraio una data in Italia
08/11/2015 - 10:29
AVENGED SEVENFOLD: ascolta il brano realizzato per 'Call Of Duty
04/11/2015 - 17:55
AVENGED SEVENFOLD: ufficializzato il nuovo batterista
23/07/2015 - 22:49
AVENGED SEVENFOLD: si separano dal batterista Arin Ilejay
04/07/2014 - 21:56
AVENGED SEVENFOLD: ecco il video di 'This Means War'
ULTIME NOTIZIE
15/07/2017 - 09:14
CYTOTOXIN: tutto 'Gammageddon' ascoltabile in streaming
15/07/2017 - 09:08
ABHORRENT DECIMATION: online il nuovo lyric video
15/07/2017 - 08:54
REX BROWN: disponibile il video di 'Buried Alive'
15/07/2017 - 08:50
INTEGRITY: il nuovo disco in streaming
15/07/2017 - 08:41
FALLUJAH: si separano dal cantante
15/07/2017 - 08:30
ADRENALINE MOB: coinvolti in un grave incidente stradale
15/07/2017 - 01:03
NARNIA: guarda il nuovo video
15/07/2017 - 00:51
EXPULSION: il disco di debutto in streaming
14/07/2017 - 20:15
NOTHING MORE: nuovo brano online
14/07/2017 - 20:11
MR. BIG: guarda il video di Defying Gravity
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     