LINKIN PARK: morto suicida il cantante Chester Bennington

20/07/2017 - 20:27 (567 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 4 applausi ......2 mogli e 6 figli......voleva proprio bene alla sua famiglia.....cmq rip 3 ...6 figli... 2 Ho letto che stava conducendo una battaglia per sconfiggere la dipendenza da droghe e alcool ma purtroppo hanno vinto loro. 1 L'ho appena messo sul forum, mi spiace per lui e la sua famiglia, anche se non ascoltavo la sua musica. R.I.P.