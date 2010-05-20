WARBEAST: online un altro brano

21/07/17
THE TANGENT
The Slow Rust Of Forgotten Machinery
21/07/17
WINTERSUN
The Forest Seasons
21/07/17
AS PARADISE FALLS
Digital Ritual
21/07/17
NARNIA
Narnia
21/07/17
MR. BIG
Defying Gravity
21/07/17
UNISONIC
Live in Wacken
21/07/17
GALDERIA
Return of the Cosmic Men
26/07/17
ADAGIO
Life
28/07/17
NEXUL
Paradigm of Chaos
28/07/17
SHADOWSIDE
Shades of Humanity
21/07/17
RHAPSODY
FESTA DELL'UNICORNO - VINCI (FI)
21/07/17
KUADRA + CLOROSUVEGA + SPLEEN55
ART ROCK CAFE' - IMOLA
22/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 1)
PARCO PALA BRESCIA - BRESCIA
22/07/17
DREAM ROCK EVENT
SAN PANCRAZIO SALENTINO - BRINDISI
22/07/17
WINTERAGE
TEATRO BOTTO - SAVIGNONE (GE)
23/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 2)
PARCO PALA BRESCIA - BRESCIA
25/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA
26/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)
26/07/17
UZEDA + SUDOKU KILLER
LA LAMPARA - PESCARA
28/07/17
REBEL CIRCLE FESTIVAL (day 1)
PARCO SAN ROCCO - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)